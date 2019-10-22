اونلاين | يلا شووت BEIN SPORT مشاهدة مباراة باريس وبروج بث مباشر FOX SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش باريس BEIN SPORT NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت BEIN SPORT مشاهدة مباراة باريس وبروج بث مباشر FOX SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش باريس BEIN SPORT NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

يحل فريق المدرب الألماني توماس توخيل ضيفاً على كلوب بروج متسلحاً بعودة نجميه كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويلا عن الملاعب، وبالاندفاع المعنوي الحاصل عليه من فوزه الرابع توالياً في الدوري المحلي والذي حققه السبت على مضيفه نيس 4-1.

ومن المتوقع أن يقطع سان جيرمان أكثر من نصف الطريق نحو ثمن النهائي حتى في ظل غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي افتقده نادي العاصمة في مباراتيه الأوليين بسبب الإيقاف، لكنه سيغيب الثلاثاء بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل.