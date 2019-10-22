اونلاين | لايف.. PARIS مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج LIVE بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف.. PARIS مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج LIVE بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى ضيفا ثقيلا على كلوب بروج البلجيكى فى تمام الساعة التاسعة بالجولة الثالثة من دورى ابطال اوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة سان جيرمان وكلوب بروج اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

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وتمكن باريس سان جيرمان من تصدر ترتيب المجموعة الأولى بعروضه القوية، بعد تفوقه الكبير على ريال مدريد في الجولة الأولى 3-0 في حديقة الأمراء، قبل التغلب على جالطة سراي التركي في عقر داره 1-0".

موعد مباراة سان جيرمان وكلوب بروج اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

وتدخل كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل مباراة كلوب بروج متسلحة بعودة نجميه كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويلا عن الملاعب، وبالاندفاع المعنوي الحاصل عليه من فوزه الرابع توالياً في الدوري المحلي والذي حققه السبت على مضيفه نيس 4-1