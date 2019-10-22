اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يوفنتوس yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يوفنتوس yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو بث مباشر كورة ستار KORA STAR، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويدخل العملاق الإيطالي المباراة في معنويات مرتفعة للغاية كونه في المركز الأول لترتيب المجموعة الرابعة برصيد اربعة نقاط ويسعى للفوز بمباراة اليوم لضمان الصدارة خاصة في ظل ملاحقته من فريق أتليتكو مدريد منافسه في نفس المجموعة.

موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بث مباشر كورة لايف KORA LIVE

تقام يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 .

Advertisements

كورة جول Lokomotiv Moscow KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق يوسف سيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الأوروبية.

بث مباشر يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو KORA ON LINE

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو كورة ستار KORA STAR، بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو كول كورة COOLKORA ، شاهد الان مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر كورة اون لاين KORA ON LINE ، البث المباشر لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بث الاسطورة لايف ، متابعة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بث مباشر كورة لايف KORA LIVE ، في خدمة مميزة يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي .