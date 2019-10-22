اونلاين | يلا شووت ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكومتيف بث مباشر KORA LIvE يلا كورة ronaldo رابط ماتش يوفنتوس NOW

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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لوكوموتيف موسكو الروسي YALLA SHOOT اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو وملعب اللقاء

وستلعب مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم KORA LIVE بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب يوفنتوس.

القنوات الناقلة للمباراة

وستذاع مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD4" بتعليق يوسف سيف.

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بث مباشر لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة يوفنتوس وولوكوموتيف موسكو ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي يوفنتوس KORA ONLINE في صدارة جدول مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.