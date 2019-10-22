اونلاين | يلا شووت NOW REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش الريال GOAL

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد جالطا سراي yalla shoot 7asry التركي يوم الثلاثاء في اسطنبول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم الحالي kora plus، وستكون تلك المباراة على صفيح ساخن بين الناديين من أجل تحقيق الفوز الأول بدوري الأبطال هذا الموسم youtube live.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بعد خسارته في المباراة الأولى ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، kora live hdوتعادله مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو KOORA LIVE.

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ويسعى فريق زيدان مدرب ريال مدريد لإيقاف خطورة المهاجم الكولومبي خلال مواجهة الفريقين، حيث يعد فالكاو خطرا كبيرا على الملكي في جميع المواجهات السابقة بين الثنائي عندما كان يلعب في أتليتكو مدريد YALA KOORA، ونجح فالكاو في هز شباك ريال مدريد في مرتين وصنع هدفا وحيدا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2013، وحصد وقتها فريق أتليتكو مدريد اللقب من ريال مدريد يلا شوت كورة yalla shoot kora.

وتعتبر مباراة جالطا سراي التركي في مدينة اسطنبول هي طريق ريال مدريد kora coolمن أجل عودة هيبته الأوروبية مرة أخرى، live plusحيث سيكون الفريق الأبيض تحت اختبار صعب للغاية لتحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، YALA SHOOOT PLUS وكان قد ودع الفريق الملكي بطولة دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد فريق اياكس امستردام الهولندي في دور ال16، وكان الريال قد نجح في التتويج باللقب الأوروبي لمدة ثلاث مواسم متتالية real madrid live

يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد مع فريق جالطة سراي التركي بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث المباشر الأسطورة، وأصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهدد بالرحيل عن قيادة الفريق الأبيض خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق ريال مايوركا في الليجا بنتيجة هدف نظيف وفقدان صدارة الدوري الاسباني youtube live on line