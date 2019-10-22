رياضة | سامي الجابر: هزيمة الهلال درسًا للفريق.. والمعيوف أبدع أمام السد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي الجابر: هزيمة الهلال درسًا للفريق.. والمعيوف أبدع أمام السد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، عن مواجهة الزعيم أمام فريق السد القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال في خطف بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الجابر عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ "الهلال، يستحق الصعود إلى النهائي الآسيوي على حساب السد".

وأضاف: "حارس الهلال عبدالله المعيوف، أبدع أمام السد، ليس فقط بالدفاع عن مرماه، بل بتنفيذ جمل رائعة في بناء الهجمات التي تنطلق من أقدامه".

وبالحديث عن خسارة الهلال للقاء؛ قال: "الهزيمة ستكوم ستكون درسًا لجميع لاعبي الزعيم، للاستفادة منها في النهائي الحلم".

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يذكر أن سالم الدوسري قد افتتح أهداف اللقاء لصالح الهلال ، عند لدقيقة 13؛ بتمريره حاسمة استقرت في شباك السد القطري.

وسرعان ما تمكن السد من السيطرة على اللقاء وأمطر مرمى الهلال، بثلاثة أهداف متتالية في ثلاث دقائق فقط، حيث أحرز أكرم عفيف الهداف الأول للهلال عند الدقيقة 17، وسجل نام تاي الهدف الثاني عند الدقيقة 19، فيما أحرز الهدف الثالث حسن الهيدوس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الهلال عند الدقيقة 20.

وأعاد الفرنسي بافتيمبي جوميز، الأمل إلى الزعيم؛ عندما نجح في إحراز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، عمل الهلال على تهدئة رتم المباراة؛ إلا أن خوخي بوعلام، نجح في إحراز الهدف الرابع للفرؤق القطري في الوقت بدل الضائع، ليخرج بفارق هدف وحيد فقط، ليحجز الهلال مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا 2019 يوم 9 نوفمبر 2019 القادم، على أن يقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر 2019 القادم.

وسوف يواجه الهلال الفريق الفائز في مواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني، وجوانجزو الصيني.