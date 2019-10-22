رياضة | مصدر باتحاد الكرة: الموعد النهائي لمباراة القمة لم يتحدد بعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر باتحاد الكرة: الموعد النهائي لمباراة القمة لم يتحدد بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الموعد المشار اليه في البيان الصادر مساء اليوم بخصوص مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك هو "موعد مؤقت" ، وأن الموعد النهائي لم يتحدد بعد ، وهو ما يتوقف على الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية لإختيار الموعد المناسب وفقا لرؤيتها التي تتوافق مع المصلحة العامة للوطن، ومع ما يتناسب مع ظروف المباراة التي تترقبها الجماهير المصرية ، ونظرًا لما تمثله من أهمية وحساسية داخل الشارع الرياضي بشكل عام.

وأوضح المصدر، إن الساعات الماضية شهدت الإتفاق مع النادي الاهلي ونادي الزمالك وبمباركة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن يكون معيار الرؤية الأمنية هو الفيصل الوحيد في إختيار الموعد المناسب ، وهو ما وافق عليه الجميع إعلاًء للمصلحة العامة ومن أجل إعادة الإستقرار الى المسابقة بعد قرارات التأجيل الأخيرة.

وشدد المصدر على إن الموعد النهائي لمباراة القمة سوف يتم تحديده بعد دراسة وافية من جانب الجهات الأمنية لكافة الأوضاع، في ظل تقدير جميع الأطراف لدورها في تأمين المباريات استمرار المسابقة ، لافتا الى إن النادي الأهلي أبدى موافقته على اسناد موعد المباراة الى الرؤية الأمنية بعد الجلسة التي عقدها وزير الشباب والرياضة مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية والتي بناء عليها تم التأكيد على عدم خوض الفريق لمباراته أمام الجونة.