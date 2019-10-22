رياضة | وزير الرياضة ينجح في العبور بالكرة المصرية من أزمة مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ينجح في العبور بالكرة المصرية من أزمة مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الخروج من أزمة مباراة الجونة والأهلي بالأسبوع الخامس من الدوري دون خسائر لأي من الأندية او اتحاد الكرة.

وقاد صبحي المفاوضات على مدار ثلاثة أيام مع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية ومجلس إدارة النادي الأهلي بنفسه من منطلق مسؤوليته وحرصه علي العبور بالكرة المصرية من عنق الزجاجة.

ولولا تدخلات وزير الرياضة المباشرة وتحركاته السريعة لما انتهت الأزمة خلال ٤٨ ساعة وانقاذ مسابقة الدوري المصري من الالغاء.