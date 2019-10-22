رياضة | مفاجأة.. لاعب الاتحاد "الهارب" يقترب من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاعب الاتحاد "الهارب" يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي روما الإيطالي، إلى ضم لاعب وسط نادي الاتحاد سابقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي روما الإيطالي، يخطط إلى التعاقد مع الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب الوسط الهارب من الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي روما تعتزم ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مجانًا، بعدما فسخ عقده مع الاتحاد السعودي.

يذكر أن أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد كتن قد كشف خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية أمس، أن اللاعب لا يحق له قانونيًا فسخ العقد من طرفه، مثلما فعل الشهر الماضي، ما يعني عدم قدرته، حتى الآن، على الانضمام لأي فريق آخر.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 7 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بأربعة آخرين.

