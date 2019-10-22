رياضة | لوشيسكو: الهلال ارتكب جميع الأخطاء أمام السد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوشيسكو: الهلال ارتكب جميع الأخطاء أمام السد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن مواجهة فريق أمام السد القطري، التي جمعت بينهم، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال في خطف بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " الهلال لم يفعل شئ واحد صحيحا في المباراة، وارتكب كل الأخطاء، فإن نتيجة الذهاب هي فقط من أنقذته من توديع المسابقة".

وأضاف: "سأعمل على تصحيح كافة الأخطاء التي ارتكبها الفريق، لضمان عدم تكرارها خلال الفترة القادمة، وفي المباريات الهامة التي تنتظرنا".

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وبالحديث عن فريق ااسد القطرى؛ قال: "نحن في نصف النهائي، وكنا نعلم أننا نواجه خصم عنيد، وأن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وبسؤاله عن مباراة النهائي؛ قال: "أنا متحمس لها للغاية، وسوف يظهر الهلال بشكل رائع من أجل تحقيق اللقب الغالي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا 2019 يوم 9 نوفمبر 2019 القادم، على أن يقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر 2019 القادم.

وسوف يواجه الهلال الفريق الفائز في مواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني، وجوانجزو الصيني.