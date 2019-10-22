رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة جينك بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة جينك بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المتوقعة لفريقه التي ستواجه نادي جينك البلجيكي غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حسب ما نشرته صحيفة انفيلد الإنجليزية.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:" أليسون، ماتيب، فان دايك، أرنولد، روبيرتسون، هنديرسون، فينالدوم، فابينهو، ماني، محمد صلاح، فيرمينو".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جينك الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ترتيب الدوري الإنجليزي :-