رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة جينك بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة جينك بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المتوقعة لفريقه التي ستواجه نادي جينك البلجيكي غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حسب ما نشرته صحيفة انفيلد الإنجليزية.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:" أليسون، ماتيب، فان دايك، أرنولد، روبيرتسون، هنديرسون، فينالدوم، فابينهو، ماني، محمد صلاح، فيرمينو".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جينك الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة أبطال أوروبا.
وكان صلاح قد غاب عن مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.
ترتيب الدوري الإنجليزي :-
1- ليفربول 25 نقطة.
2- مانشستر سيتي 19 نقطة.
3- ليستر سيتي 17 نقطة.
4- تشيلسي 17 نقطة.
5- أرسنال 15 نقطة.
6- كريستال بالاس 14 نقطة.
7- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.
8- بورنموث 12 نقطة.
9- وست هام 12 نقطة.
10- بيرنلي 12 نقطة.
11- شيفيلد يونايتد 12 نقطة.
12- استون فيلا 11 نقطة.
13- ولفرهامبتون 11 نقطة.
14- ايفرتون 10 نقاط.
15- مانشستر يونايتد 10 نقاط.
16- برايتون 9 نقاط.
17- ساوثهامبتون 8 نقاط.
18- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 4 نقاط.
ويسعى فريق ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك بعد غيابه عن الفريق لمدة 30 عام، وكان قد غاب اللاعب المصري محمد صلاح عن صفوف فريقه خلال مباراة مانشستر يونايتد الماضية بسبب الإصابة على مستوى الكاحل.