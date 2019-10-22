رياضة | عاجل - تسريبات تعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - تسريبات تعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث تواجد جميع اللاعبين الذي تألقوا وتميزوا في الموسم الماضي، ويأتي على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وفرانيكي دي يونج ورياض محرز ومبابي وساديو ماني وفيرمينيو.

وكشفت تقارير أولية مُسربة عن المُرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية للعام الحالي، حيث أشارت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو المُرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وسيكون وقتها متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بكرة ذهبية.

وجاءت القائمة التي أعلنت عنها فرانس فوتبول على النحو التالي :-

هوجو لوريس (توتنهام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

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كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

فان دايك (ليفربول / هولندا)

بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)

سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول / مصر)

إيدين هازارد (ريال مدريد / بلجيكا)

وسيتم الإعلان عن الفائز والمتوج بجائزة الكرة الذهبية 2019 في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، في حفل سيُقام في العاصمة الفرنسية باريس.