رياضة | تشافي: السد كان الأفضل في الذهاب والإياب أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي: السد كان الأفضل في الذهاب والإياب أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تشافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي السد القطري، عن مواجهة فريق أمام الهلال، التي جمعت بينهم، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل نادي الهلال، رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة: "أنا حزين جدا؛ كنا نستحق الفوز وأعتقد أننا نستحق أيضا التواجد في النهائي؛ فنحن الأفضل في مباراة الذهاب والإياب".

واختتم تشافي تصريحاته قائلا: "هذا هو حال كرة القدم؛ لكني في النهاية أتمنى التوفيق للهلال في مباراته القادمه في نهائي آسيا".

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يذكر أن الهلال قد حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام السد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء لصالح الهلال ، عند لدقيقة 13؛ بتمريره حاسمة استقرت في شباك السد القطري.

وسرعان ما تمكن السد من السيطرة على اللقاء وأمطر مرمى الهلال، بثلاثة أهداف متتالية في ثلاث دقائق فقط، حيث أحرز أكرم عفيف الهداف الأول للهلال عند الدقيقة 17، وسجل نام تاي الهدف الثاني عند الدقيقة 19، فيما أحرز الهدف الثالث حسن الهيدوس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الهلال عند الدقيقة 20.

وأعاد الفرنسي بافتيمبي جوميز، الأمل إلى الزعيم؛ عندما نجح في إحراز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، الهلال، تهدئة رتم المباراة؛ إلا أن خوخي بوعلام، نجح في إحراز الهدف الرابع للفرؤق القطري في الوقت بدل الضائع، ليخرج بفارق هدف وحيد فقط، ليحجز الهلال مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

