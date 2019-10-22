رياضة | أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مرجان في تصريحات خاصة :"أن مصلحة الوطن هي الأهم لدى جميع الأطراف، وهي اهم من أي شئ".
وأضاف :"جميع الأطراف اتفقت على ما خرج له الوضع الحالي، خاصة وأن الأسباب الأمنية التي أجبرت اتحاد الكرة إلى تأجيل بطولة الدوري لا تزال قائمة ولذلك وافقنا على التأجيل".
وتابع :"هناك حالة من الاحتقان داخل الشارع، والبعض يسعى لاستغلالها من أجل زعزعة استقرار الوطن، وهو ما لا نسمح به".
وزاد :"زيارة الوزير لمنزل الخطيب واتصالات الجهات الأمنية جلعتنا مصرين على عدم خوض مباراة الجونةًوالتمسك بتأجيلها".
وأشار :"نقدر الدور الكبير الذي قام بع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومسؤولو الدولة".
وأتم حديثه :"نطالب جماهير الأهلي بالهدوء والوقوف خلف النادي وعدم الانصياع لاستقزازات البعض".