رياضة | أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على قرار اتحاد الكرة بتأجيل ما تبقى من مباريات في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري ، وتأجيل البطولة لما بعد أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا والتي تقام في مصر الشهر المقبل.

وقال مرجان في تصريحات خاصة :"أن مصلحة الوطن هي الأهم لدى جميع الأطراف، وهي اهم من أي شئ".

وأضاف :"جميع الأطراف اتفقت على ما خرج له الوضع الحالي، خاصة وأن الأسباب الأمنية التي أجبرت اتحاد الكرة إلى تأجيل بطولة الدوري لا تزال قائمة ولذلك وافقنا على التأجيل".

وتابع :"هناك حالة من الاحتقان داخل الشارع، والبعض يسعى لاستغلالها من أجل زعزعة استقرار الوطن، وهو ما لا نسمح به".

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وزاد :"زيارة الوزير لمنزل الخطيب واتصالات الجهات الأمنية جلعتنا مصرين على عدم خوض مباراة الجونةًوالتمسك بتأجيلها".

وأشار :"نقدر الدور الكبير الذي قام بع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومسؤولو الدولة".

وأتم حديثه :"نطالب جماهير الأهلي بالهدوء والوقوف خلف النادي وعدم الانصياع لاستقزازات البعض".