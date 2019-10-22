رياضة | عقب تأهل الهلال.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تأهل الهلال.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي في خطف نادي الهلال، بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء لصالح الهلال ، عند لدقيقة 13؛ بتمريره حاسمة استقرت في شباك السد القطري.

وسرعان ما تمكن السد من السيطرة على اللقاء وأمطر مرمى الهلال، بثلاثة أهداف متتالية في ثلاث دقائق فقط، حيث أحرز أكرم عفيف الهداف الأول للهلال عند الدقيقة 17، وسجل نام تاي الهدف الثاني عند الدقيقة 19، فيما أحرز الهدف الثالث حسن الهيدوس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الهلال عند الدقيقة 20.

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وأعاد الفرنسي بافتيمبي جوميز، الأمل إلى الزعيم؛ عندما نجح في إحراز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، الهلال، تهدئة رتم المباراة؛ إلا أن خوخي بوعلام، نجح في إحراز الهدف الرابع للفرؤق القطري في الوقت بدل الضائع، ليخرج بفارق هدف وحيد فقط، ليحجز الهلال مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

موعد نهائي نهائي دوري أبطال آسيا 2019

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا 2019 يوم 9 نوفمبر 2019 القادم، على أن يقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر 2019 القادم.