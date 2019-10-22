رياضة | اتحاد الكرة يفسر سر إقامة لقاء الزمالك والمقاولون بدلاً من القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يفسر سر إقامة لقاء الزمالك والمقاولون بدلاً من القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري رسمياً، لبعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وفسر اتحاد الكرة لماذا أقيمت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتى كان مقرر لها ضمن الجولة الخامسة، إقامتها بالجولة الرابعه بدلاً من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها نفس اليوم والموعد وهو الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وقال اتحاد الكرة أن تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب جاء بسبب عدم زيادة المباريات المؤجلة للفرق خاصة أن نادي الزمالك مازال لديه مواجهة إفريقية أمام جينيراسيون فوت السنغالى يوم الخميس المقبل علي ملعب السلام ضمن مباراة الإياب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا. Advertisements وأكد مسؤلي اتحاد الكرة أن أندية الزمالك والمقاولون وأسوان تفهموا الأمر جيداً، خاصة بعد تأجيل مباراة المقاولون وأسوان والتى كانت في نفس اليوم وتبديلها بلقاء الزمالك، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص في عدم زيادة المؤجلات لأي فريق. وأضاف مسؤلوا الجبلاية أن أمر تحديد موعد جديد لمباراة المقاولون العرب وأسوان سيكون سهل بسبب عدم مشاركة الفريقين في أي بطولات إفريقية أو عربية. وكان الناذى الأهلي قد أصدر بيان رسمي عقب تأجيل مباراة القمة، أكد فيه عدم لعب أي مباراة ببطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك بالبطولة، حفاظاً علي مبدأ تكافؤ الفرص. وسيستعد منتخب مصر الأولمبي خلال الشهر الجاري للدخول معسكر مغلق إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر ووقع منتخب مصر الأولمبي والذي يقوده شوقي غريب في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون.

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