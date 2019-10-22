شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب السد: اتمني ان يفوز الهلال بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

قال أكرم عفيف مهاجم نادي السد القطري في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نظيره فريق الهلال السعودي انه يتمني أن يفوز الهلال ببطولة دروي أبطال آسيا هذا العام.

وأضاف عفيف:"أتمنى أن يستغل ‎الهلال مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا ، وأرجو أن ينال الكأس هذا للموسم ، فمن لا يحب ‎الهلال".

واستطاع نادي الهلال السعودي العبور المباراة النهائية بعد تخطي عقبة نادي السد القطري بمجموع المبارتين 6 / 5 حيث حقق الهلال فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4 / 1 في العاصمة القطرية الدوحة وخسر الهلال علي ارضه ووسط جماهيره أمام السد القطري بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ليحجز الزعيم مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا لهذا العام.