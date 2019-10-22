شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد ينتزع انتصارا ثمنيا أمام بايرk ليفركوزن بهدف نظيف والان مع التفاصيل

انتهت مباراة أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن الألماني بمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

موراتا ينتزع فوزا ثمينا للأتليتي

وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء حتى تمكن المهاجم الإسباني ألفاروا موراتا من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثمانون من عمر اللقاء ليتصدر الفريق الإسباني المجموعة الرابعه برصيد 7 نقاط.

سيطرة نسبية لأتليتكو مدريد في الشوط الأول

وشهد الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن سيطرة أصحاب الأرض على منطقة وسط الملعب وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة ولكنها لم تسفر عن أية أهداف.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن

وشهد تشكيل المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني مشاركة الأسباني كوستا في هجوم الأتليتي وجاء التشكيل كالتالي :

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حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: أرياس - فيليبى - خيمينيز - لودى

خط الوسط: كوكى - بارتى - ساؤول - هيريرا

خط الهجوم: كوريا - دييجو كوستا.

رقم مميز لأتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن

انتصار اليوم جعل الفريق الإسباني يحقق رقما كميرا في مواجهاته أمان الفريق الألماني حيث لم يخسر الروخي بلانكوس في آخر 4 لقاءات أمام بايرن ليفكوزن (3 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة)

ترتيب أتليتكو مدريد في المجموعة الرابعة

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يأتي يوفنتوس في المرتبة الثانية ، فيما يحتل الفريق الألمانى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.