السعودية تستضيف تنس آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يستضيف الاتحاد السعودي للتنس غدا البطولات الآسيوية للناشئين بالدمام والرياض وجدة.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي للعبة محمد العجاجي الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على موافقته على استضافة هذه البطولات التي تأتي في إطار الدعم والاهتمام المتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة في استضافة الفعاليات الرياضية القارية ولكافة الفئات العمرية.
كما قدم العجاجي الشكر لمساعد الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك لدعمه لأنشطة الاتحاد.
وقال العجاجي «إن استضافة هذه البطولات هي امتداد للنجاح الذي حققه الاتحاد السعودي للتنس في استضافة بطولات الأعوام الماضية، مما جعل الاتحاد الآسيوي يسند تنظيم هذه البطولات للاتحاد السعودي سنويا ضمن جدولة الجولات الآسيوية للاعبين الناشئين. وأوضح أن أمانة الاتحاد قد أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالاستضافة.
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