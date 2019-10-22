سيدات المبارزة يخطفن برونزية الخليج في مشاركة تاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
حقق المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات أمس الميدالية البرونزية في منافسات فرق الفلوريه مكرر مع منتخب البحرين، وذلك في مشاركته الأولى والتاريخية بدورة رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي في نسختها السادسة بالكويت.
ومثل المنتخب السعودي كل من لين الفوزان، وسارة السالمي، وأسيل حلواني، وندى عابد.
وسيختتم المنتخب مشواره اليوم من خلال خوض اللاعبات فوزية الدوسري، وربى المصري، وشيخة الدوسري، والحسناء الحماد، منافسات فرق السايبر، في حين ستلعب أريج عابد، وندى عابد، وفوزية الخيبري، ومشاعل الخيال، منافسات فرق الايبيه.
وكان المنتخب نجح أمس الأول في خطف أول ميدالية ذهبية في أول مشاركة تاريخية له، حيث جاءت عن طريق اللاعبة الحسناء الحماد، في مسابقة فردي السايبر بعد أن تغلبت في النهائي على الإماراتية شهد خرام 15-6.
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