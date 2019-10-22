الاتحاد بثوب العبدلي يواجه الوصل الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يحل الاتحاد في الـ 6:30 مساء اليوم ضيفا على الوصل الإماراتي باستاد زعبيل في دبي، ضمن ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

ويدخل الاتحاد المواجهة بروح جديدة بعد أن أعفى مديره الفني السابق التشيلي خوزيه سييرا، وتصدى لمهمة تدريبه موقتا المدرب الوطني محمد العبدلي، حيث ستكون مباراة اليوم هي الظهور الأول للعبدلي ومن خارج الوطن والأرض والملعب.

وينتظر أن يدفع العبدلي بالثنائي ألكسندر بيرجوفيتش ومروان داكوستا بعد أن أبديا جاهزية تامة، كما رافق البعثة الثنائي البرازيلي جوناس دي سوزا وحارس المرمى غروهي، فيما يبقى قرار مشاركتهما بيد العبدلي.

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ويسعى لاعبو العميد لتحسين الصورة الباهتة محليا نتيجة سوء النتائج بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بظهور قوي اليوم والعودة من دبي بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب بجدة، علما أن الوصل يعيش هو الآخر أوضاعا فنية متردية، حيث يحتل المركز الأخير في الدوري الإماراتي دون أن يحقق أي فوز.

وأظهرت جماهير الوصل حالة من عدم الرضا على مدرب الفريق الروماني ريجيكامب مما ينبئ بقرب رحيله.

يبرز في الوصل لاعبه البرازيلي فابيو ليما كأخطر وأبرز ورقة في صفوف الفريق، كما أنه سجل للفريق هدفين في دور الـ 32 بمرمى الهلال السوداني ذهابا وإيابا.

كيف تأهل الاتحاد؟

فاز على العهد اللبناني 3 - 0 في جدة بدور الـ 32

تعادل مع العهد اللبناني في لبنان 0 - 0

كيف تأهل الوصل؟