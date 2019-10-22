شكرا لقرائتكم العشري يناقش خطة جديدة مع لاعبي حرس الحدود والجهاز المعاون بعد تأجيل الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد فريق حرس الحدود حاليا بمعسكر مغلق بالاسكندرية أستعدادا لمواجهة الإتحاد التى كان مُقرراً لها بعد غد ، الخميس، ويدرس الجهاز الفني للحدود خوض مباراة ودية مع أحد الاندية بعد تأجيل الدوري وحال عدم خوض مباراة ودية سيُقرر الجهاز الفني إنهاء المعسكر ومنح اللاعبين راحة.
اتحاد الكرة كان قد قرر بشكل رسمي تأجيل مباريات الدوري الممتاز لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال الساعات الماضية .
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