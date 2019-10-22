شكرا لقرائتكم نشرة أخبار الخليج 365 .. تأجيل مباريات الدوري رسميا.. الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي، تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

ويعلن اتحاد الكرة القرار خلال الساعات القليلة المقبلة ليسدل الستار على ازمة لقاء الاهلي والجونة.

يخوض الفريق الاول لكرة القدم للنادي الزمالك، تدريبة الختامي غدا علي ستاد السلام ، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.

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ويواجه الزمالك بطل السنغال مساء بعد غدٍ الخميس في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

تأهل فريق الهلال السعودى إلى نهائى دوري أبطال آسيا على الرغم من خسارته أمام ضيفه السد القطرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة المثيرة التى أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، فى اياب نصف النهائى من المسابقة.

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أتلانتا الإيطالى بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التى تنطلق فى التاسعة مساء على ملعب "الاتحاد".