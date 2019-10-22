شكرا لقرائتكم فوز محمد إبراهيم بمقعد عضو مجلس إدارة الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز محمد إبراهيم عبد الرحيم بعضوية مجلس إدارة الإسماعيلي تحت السن ، وذلك بعدما حصل على 1587 صوتا من اجمالى حضور 1814 ، وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية. واكتمل النصاب القانونى للجمعية والتى تم خلالها اعتماد بنود الموازنة المالية والحساب الختامى عن العام المنقضى ، وبذلك يكتمل أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان. وشهد مقر الأسماعيلي توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادى صباح اليوم بحديقة رضا لتسجيل حضورهم، سعيا لإجراء الانتخابات التكميلية باختيار عضو مجلس إدارة جديد تحت السن فى أعقاب الاستقالة التى تقدم بها مصطفى أميرو من عضوية المجلس.

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