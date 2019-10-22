شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يوقف عبدالكريم حسن 5 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا يقضي بإيقاف عبد الكريم حسن لاعب السد القطري لمدة خمسة أشهر، تطبق في كل المنافسات الآسيوية على مستوى الأندية، إضافة إلى الإيقاف التلقائي الذي يطبق يوم الثلاثاء في مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتأتي قرارات اللجنة بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في مباراة الذهاب أمام الهلال، التي أقيمت في الدوحة وانتهت بفوز الهلال 4 – 1، إذ اعتدى عبد الكريم حسن على الحكم الدولي العماني أحمد الكاف عبر دهس قدمه واحتجاجه العنيف على منحه إنذارا واحتساب ضربة مباشرة ضده في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وفرضت اللجنة غرامة قيمتها خمسة آلاف دولار على اللاعب يتم دفعها خلال 30 يوما، إضافة إلى إنذاره بعقوبة مضاعفة في حال تكرار ذلك السلوك.