بعد تأجيل مباريات الدوري.. الزمالك يرحب والأهلي يتحفظ على موعد القمة

الموجز - شريف الجنيدي

قرر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري تأجيل جميع مباريات بطولة الدوري المصري حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المؤهلة للأولمبياد تحت 23 عاماً.

وذكر موقع "الوطن سبورت" أن اتحاد الكرة المصري يستعد للإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقررت اللجنة الخماسية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عقب انتهاء مباريات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

ولاقى البيان ترحيباً كبيراً بين أندية الدوري، وخاصة ناديي الأهلي والزمالك، إلا أن القلعة الحمراء أبدت تحفظها على موعد مباراة القمة.

الزمالك يرحب

وعلق رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور على بيان اتحاد الكرة المصري.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لموقع "بطولات"، إن بيان اتحاد الكرة "منطقي وتأجيل القمة لنهاية الدور الأول لا علاقة لنا به وهو قرار أمني من الدرجة الأولى".

وأضاف: "بيان اتحاد الكرة يؤكد أن الزمالك لم يتدخل في قرار تأجيل مواجهة الأهلي وكنا مستعدين لمواجهته في أي وقت".

واختتم: "سنفعل ما قرره الاتحاد ولا دخل لي بما يتخذه الأهلي من قرارات أو بيانات.. هم ناجحون في البيانات فقط!".

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الأهلي يرحب ويتحفظ

ونقل موقع "في الجول" عن مصدر مسئول داخل النادي الأهلي الحالة العامة في القلعة الحمراء بعد بيان اتحاد الكرة بشأن مصير مباريات الجولة الخامسة من الدوري وأيضا لقاء القمة.

وقال المصدر إن هناك حالة من الارتياح تسود في القلعة الحمراء بعد بيان اتحاد الكرة.

وأضاف أن "هناك تحفظ بشكل نسبي على قرار تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول".

وأوضح المصدر "كنا نريد تحديد موعد محدد لمباراة القمة ولعبها أولا، ولكن إذا كان هذا الأمر متعلقا بالأمن والمصلحة العامة لن نعترض عليه والأهلي سيعمل على مساعدة اتحاد الكرة في تنفيذ قراراته".

وأكد المصدر على عدم افتعال الأهلي للأزمات، مشيراً إلى أن القلعة الحمراء كانت تريد المصلحة العامة للجميع والتأكيد على تنفيذ اللوائح والقوانين.

من جانبه، قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن هناك شخصيات على أعلى مستوى من الدولة "قامت بشرح الأمور لمجلس إدارة الأهلي بشكل كامل وأكدت أن ما حدث لم يكن لأي اعتبارات شخصية، لكن هناك بعد أمني أدى لتأجيل القمة".

وأضاف مرجان: "يجب على الجميع أن يتفهم وجود احتقان شديد في الشارع وهناك من يحاول استغلاله".

وأكد على "جميع الأطراف توصلت لاتفاق والحل لمصلحة البلد قبل أي شخص، وسوف يكون هناك التزام بجدول المباريات في الفترة المقبلة، إلا في الأمور المتعلقة أمنيا".

وتابع المدير التنفيذي للأهلي: "أي أمر متعلق بالأمن يجب على الجميع أن يلتزم به لمصلحة مصر بشكل عام".