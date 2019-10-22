ملخص مباراة الهلال والسد القطري 4-2 في دوري ابطال اسيا

ملخص مباراة الهلال والسد القطري، في إطار إياب نصف نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم، حيث يلتقى الفريقين الآن من أجل خوض غمار تلك المواجهة، من أجل تحديد الفريق الذي سيمثل العرب وغرب أسيا في نهائي دوري الأبطال الأسيوي الشهر المقبل، لذلك تعد تلك المواجهة منتظرة من جانب جماهير الفريقين ومحبي كرة القدم الأسيوية.

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والسد في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر، السابعة والربع بالتوقيت المحلي للملكلة العربية السعودية ودولة قطر، وتلعب المباراة على ملعب نصف النهائي

مدينة جامعة الملك سعود الرياضية بالعاصمة السعودية الرياض، وتذاع المباراة حصرياً على شاشة قناة beIN SPORTS HD 2

كان الفريقين قد لعبا مباراة الذهاب قبل ثلاثة اسابيع من الآن، وانتهى اللقاء بتفوق الهلال على أرض منافسه بأربع أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت طرد الظهير الأيسر للفريق القطري عبد الكريم حسن، ليكون الزعيم السعوديس قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلي المباراة النهائية، فالفريق القطري بقيادة مدربه الأسباني تشافي هيرنانديز يحتاج لمفاجأة كبيرة للغاية.

ملخص مباراة الهلال والسد