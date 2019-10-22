ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم في نصف نهائي دوري ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم، تأهل الهلال السعودي للمباراة النهائية لدوري أبطال اسيا رغم خسارته أمام السد بأربعة أهداف مقابل هدفين،مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتبدو فرص الهلال في التأهل للمباراة النهائية كبيرة للغاية بعد الفوز الكبيرفي مباراة الذهاب بالدوحة برباعية مقابل هدف، ويحتاج الضيوف في مباراة اليوم لتسجيل أربعة أهداف على الأقل مع الحفاظ على شباكهم نضيفة للتأهل وهو أمر شبه مستحيل.

ويعتمد الهلال في تشكيلته الرسمية خلال مباراة اليوم أمام السد على الثلاثي جيوفينكو وكارييلو وجوميز، بيتما يعتمد الضيوف على النجم بغداد بو نجاح الذي كان متألقاً منذ بداية البطولة.

ويحتاج السد القطري لتسجيل اربع أهداف خلال مباراة اليوم مع الحفاظ على شباكه نظيفة لتحقيق المعجزة والتأهل للمباراة النهائية.