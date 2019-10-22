الهلال يتأهل إلي نهائي دوري ابطال اسيا رغم خسارته

ملخص الهلال والسد تلك المواجهة التي سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت االمملكة العربية السعودية، وتنقل على قناة بي ان سبورت، ومن المتوقع ان يشاهدها الجميع من المحيط للخليج فهي قمة كرة القدم العربية بين الأندية في الوقت وتجمع بين فريقين مدججين بالنجوم سواء المحليين أو المحترفين، لذلك منتظر مواجهة مثيرة.

بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الهلال بأربع أهداف لهدف بالعاصمة القطرية الدوحة، سيكون على الفريق القطري تسجيل أربع اهداف في لقاء اليوم وهو أمر لن يكون سهل خاصة أنه يواجه احدى أقوى الفرق في قارة أسيا على أرضية ميدانه، بينما الهلال سيكون في موعد مفتوح للصعود للنهائي بسبب النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب.

تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد أكد أن فريقه سينافس على بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية حتي أخر دقيقة ممكنه، وانه يعلم صعوبة الأمر خاصة بعد النتيجة المخيبه للفريق على أرضية ميدانه، ويغيب عن السد في تلك المواجهة كلاً من المهاجم الجزائري وهداف الفريق بغداد بونجاح، والظهير الأيسر القطري الدولي عبد الكريم حسن.

ملخص الهلال والسد