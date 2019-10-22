الهلال يتأهل إلي نهائي دوري ابطال اسيا رغم خسارته

ملخص الهلال والسد تلك المواجهة التي سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت االمملكة العربية السعودية، وتنقل على قناة بي ان سبورت، ومن المتوقع ان يشاهدها الجميع من المحيط للخليج فهي قمة كرة القدم العربية بين الأندية في الوقت وتجمع بين فريقين مدججين بالنجوم سواء المحليين أو المحترفين، لذلك منتظر مواجهة مثيرة.
بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الهلال بأربع أهداف لهدف بالعاصمة القطرية الدوحة، سيكون على الفريق القطري تسجيل أربع اهداف في لقاء اليوم وهو أمر لن يكون سهل خاصة أنه يواجه احدى أقوى الفرق في قارة أسيا على أرضية ميدانه، بينما الهلال سيكون في موعد مفتوح للصعود للنهائي بسبب النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب.
تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد أكد أن فريقه سينافس على بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية حتي أخر دقيقة ممكنه، وانه يعلم صعوبة الأمر خاصة بعد النتيجة المخيبه للفريق على أرضية ميدانه، ويغيب عن السد في تلك المواجهة كلاً من المهاجم الجزائري وهداف الفريق بغداد بونجاح، والظهير الأيسر القطري الدولي عبد الكريم حسن.
ملخص الهلال والسد
- يدخل الهلال المباراة بالتشكيل التالي، عبدالله المعيوف- علي البليهي- جانج هيون سو- ياسر الشهراني- محمد البريك- سلمان الفرج-، عبدالله عطيف- سيباستيان جيوفينكو- أندريه كاريلو- سالم الدوسري- بافيتيمبي جوميز.
- قمة منتظرة بين الهلال والسد تبدأ الآن وسط حضور جماهيري كبير من جانب جماهير الزعيم الهلالي.
- سالم الدوسري يحرز الهدف الأول ف الدقيقة 12
- اكرم عفيف يحرز التعادل ف الدقيقة 15
- تي هي نام يحرز هدف التقدم في الدقيقة 18.
- الهيدوس يحرز التالت للسد في الدقيقة 19.
- جوميز يحرز هدف ثاني للهلال في الدقيقة 24.
- خوخي بوعلام يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 94.
- نهاية المباراة بتأهل الهلال إلي نهائي دوري أبطال أسيا.