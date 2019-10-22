بلوغ النهائي ..ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد 4-2 اياب نصف نهائي اسيا

ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم، ـتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال أسيا رغم خسارته بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعبه في لقاء العودة لنصف النهائي، وسجل اهداف السد، أكرم عفيف، جي تاه، حسن الهيدوس، بو علام، بينما سجل هدفي الهلال الدوسري، جوميز.

مباراة الهلال والسد

حلم التتويج بلقب أسيوي يراوض قطبا الكرة في السعودية وقطر قبل دقائق من بداية مباراتهما معاً في أياب نصف نهائي دوري الأبطال، ولكن بعد نتيجة مباراة الهلال والسد ذهاباً بفوز الضيوف باربعة أهداف مقابل هدف، تقلصت فرص الفريق القطري في أحراز لقبه الثاني، وبات المجال مفتوحاً للهلال لتحقيق الحلم الضائع منذ سنوات طويلة.

تأتي تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم بحراسة المرمى عبد الله المعيوف، وفي الخط الخلفي الرباعي البريك، البليهي، هيون سو، الشهراني، وفي منتصف الملعب الخماسي، عطيف، الفرج، الدوسري، جيوفينكو،كاريلو، وفي الهجوم الفرنسي جوميز وحيداً.

وكان نادي الهلال قد خسر المباراة النهائية للبطولة قبل عامين، وتأمل جماهير الأزرق أن تحقق اللقب المستعصي عليها خلال السنوات الأخيرة خلال تلك النسخة.