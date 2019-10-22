شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد عبد الرحيم يفوز بعضوية مجلس الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد إبراهيم عبد الرحيم بعضوية مجلس إدارة الإسماعيلى تحت السن، وذلك بعدما حصل على 1587 صوتًا من إجمالي حضور 1814، وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية.

واكتمل النصاب القانونى للجمعية التى تم خلالها اعتماد بنود الموازنة المالية والحساب الختامى عن العام المنقضى، وبذلك يكتمل أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وشهد مقر الإسماعيلي توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادى صباح اليوم بحديقة رضا لتسجيل حضورهم، سعيًا لإجراء الانتخابات التكميلية باختيار عضو مجلس إدارة جديد تحت السن فى أعقاب الاستقالة التى تقدم بها مصطفى أميرو من عضوية المجلس.