شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مران ترفهيى للاعبى الأهلى عقب تأجيل مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر مرانا ترفيهيا باللعب كرة اليد، وذلك لكسرة حالة الملل لدى لاعبى الأحمر، عقب إعلان تأجيل مباريات بطولة الدورى المصرى الفترة المقبلة.

وشارك الثنائى كريم نيدفيد ومروان محسن بالمران، حيث قاموا بتدريب الجرى حول الملعب فقط، وينتظر مروان محسن وصول القناع الطبي للدخول في مرحلة جديدة والعودة للمشاركة الكاملة في المران الجماعي.

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمي تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بينما مباراة القمة بين الأهلى والزمالك تقام فى نهاية الدور الأول من الدورى الممتاز.



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى

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تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى