مدرب الجزيرة الإماراتى: الإسماعيلى فريق جيد وهدفنا حصد اللقب العربى

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وأضاف كايزر خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "تابعت عدة تسجيلات للإسماعيلى ووجدت أنه فريق جيد، لكننا حضرنا إلى مصر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهمة فى لقاء الإياب بالإمارات.. لدىّ هدف هو السعى بكل قوة لحصد الألقاب مع فريقى بداية من كأس العرب".
وواصل: "بالتأكيد نعانى من عدة غيابات لكننا لدينا ثقة فى تعويضهم بالبدلاء الذين لا يقلون عن الأساسيين".
ومن جانبه، قال محمد فوزى لاعب الجزيرة إنه كان يتمنى مواجهة فرق مصرية، مشيرا إلى مواجهة الدراويش على ملعبه ووسط جماهيره ليست هينة.
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