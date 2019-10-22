شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على تأجيل الدوري لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن ناديه فضّل إعلاء مصلحة الوطن في أزمة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وقال مرجان في تصريحات صحفية: "هدفنا كان تأجيل مباراة الجونة اعتراضا على تداعيات تأجيل القمة.. نأمل فى انتظام المسابقة خلال المرحلة المقبلة".

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.