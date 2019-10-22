شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يحفظ لاعبى الزمالك سيناريو مواجهة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الصربى ميتشو ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق.
وشرح ميتشو خلال المحاضرة بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين، تمهيدا لتنفيذها عمليا خلال التدريبات، كما سيتناول بعض الأمور الخططية الأخرى التى ينوى تدريبهم عليها.
ويلتقى الزمالك مع فريق جينيراسيون السنغالى يوم الخميس المقبل، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام.
ويعانى الزمالك من غياب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباراة بسبب إصابته فى العضلة الضامة.
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