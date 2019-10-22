مران الزمالك.. راحة لإمام عاشور وتأهيل شيكابالا وأبوجبل

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فيما خصص دراجون مدرب الحراس بالفريق فقرة فنية قوية لثنائي الحراس بالفريق محمد عواد ومحمد صبحي، وذلك على هامش التدريبات.
من ناحية أخري يؤدي محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد وصانع الألعاب بالفريق، تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم، ضمن البرنامج الموضوع لأبو جبل وشيكابالا لتجهيزهما للفترة المقبلة.
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