شكرا لقرائتكم خبر عن على سعيد الكعبى فى زيارة للأهلى: اطلعنا على التجربة المصرية العريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى الإماراتى على سعيد الكعبى صورة له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال زيارة إلى مقر النادى الأهلى اليوم بالجزيرة، وكان فى اسقبالة محمد مرجان مدير النادى.

وقال الكعبى: "يوم جميل في ضيافة النادي الأهلي والجزيرة، اطلعنا فيه على التجربة المصرية العريقة والمتعلقة بخدمات الأندية الاجتماعية، غدا نزور الزمالك للاطلاع أكثر على تجربة ثرية في هذا المجال".

وأهدى محمد مرجان التى شيرت الخاص بالأهلي إلى على سعيد الكعبى، كما حرص الأخير على التقاط بعض الصور التذكارية أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء.