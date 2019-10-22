شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي ‎عن مباراته امام الهلال: هو لقاء للتاريخ والان مع التفاصيل

قال الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الهلال السعودي انه لقاء للتاريخ. واضاف تشافي:"أعيد وأكرر، المباراة مذهلة وهو لقاء للتاريخ، ‎الهلال فريق ممتاز وقاتلنا لامتلاك الكرة وكان الأمر صعب ولكننا استطعنا لعب مباراة كبيرة أمام خصم قوي وأنا حزين لخروجنا من البطولة". واستطاع نادي الهلال السعودي العبور المباراة النهائية بعد تخطي عقبة نادي السد القطري بمجموع المبارتين 6 / 5 حيث حقق الهلال فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4 / 1 في العاصمة القطرية الدوحة وخسر الهلال علي ارضه ووسط جماهيره أمام السد القطري بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ليحجز الزعيم مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا لهذا العام.

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