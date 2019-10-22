شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الهلال يحصلون على 100 ألف ريال بعد التأهل لنهائي آسيا والان مع التفاصيل
صعد نادي الهلال السعودي لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة نادي السد القطري في نصف نهائي البطولة الآسيوية.
وسيحصل كل لاعب في صفوف نادي الهلال علي مبلغ 100 الف ريال من هيئة الرياضة السعودية بعد الوصول إلى المباراة النهائية.
واستطاع نادي الهلال السعودي العبور المباراة النهائية بعد تخطي عقبة نادي السد القطري بمجموع المبارتين 6 / 5 حيث حقق الهلال فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4 / 1 في العاصمة القطرية الدوحة وخسر الهلال علي ارضه ووسط جماهيره أمام السد القطري بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ليحجز الزعيم مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا لهذا العام.
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