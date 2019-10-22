شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يطيح بالسد ويتأهل لنهائي دوري ابطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والان مع التفاصيل

استضاف منذ قليل نادي الهلال السعودي نظيره السد القطري في اياب بطولة دوري ابطال اسيا ، بعد تفوقه في مباراة الذهاب ب٤ اهداف مقابل هدف وحيد .

وافتتح الهلال التسجيل عن طريق لاعبه "سالم الدوسري "في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الاول ، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ترجمها "اكرم عفيف" بهدف ليعادل نتيجة المباراة ، وتقدم السد بالهدف الثاني عن طريق اللاعب"تاي هي نام" في الدقيقة ١٩ ، وواصل السد تسجل الاهداف وسجل اللاعب "حسن الهيدوس" الهدف الثالث في الدقيقة ال٢٠ من زمن الشوط الاول ، ولم يستسلمو اصحاب الدار حيث سجل الهلال الهدف الثاني في الدقيقة ٢٥ عن طريق مهاجمه الهداف "جوميز" لينتهي الشوط الاول المثير بتقدم السد علي الهلال ٣/٢

ودخل السد الشوط الثاني في محاولة للريمونتادا ، وسجل بوعلام خوخي مدافع الفريق الهدف الرابع في الدقيقة ٩٣ لتنتهي المباراة المثيرة والممتعة ، بفوز الهلال في مجموع اللقائين ٦/٥ ، ووصول الهلال لنهائي دوري ابطال اسيا للمرة الثالثة في تاريخه .