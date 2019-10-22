شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا | مفاجآت حاضرة في تشكيلة باريس سان جيرمان لمباراة كلوب بروج والان مع التفاصيل

يستضيف نادي كلوب بروج البلجيكي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ثالث مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي الباريسي و فيليب كليمون المدير الفني لكلوب بروج عن تشكيل فريقيهما للمبارة والذي جاء كالتالي. كلوب بروج 3-5-2 حراسة المرمى: سيمون مينوليه خط الدفاع: ديلي - ماتشيلي - ماتا خط الوسط: دياتا - سوبول - فانكين - ريتس - كيتيلاري Advertisements خط الهجوم: دينيس - بيرسي تاو باريس سان جيرمان 4-3-3 حراسة المرمى: نافاس خط الدفاع: مونييه - سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات خط الوسط: هيريرا - ماركينيوس - فيراتي خط الهجوم: دي ماريا - إيكاردي - شوبو موتينج

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