شكرا لقرائتكم خبر عن من دون قلبي دفاع .. جوارديولا يعلن عن تشكيلة السيتي لمواجهة أتالانتا والان مع التفاصيل

يحل نادي أتالانتا الإيطالي ضيفاً على ملعب الإتحاد لمواجهة نادي مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت تشكيلة المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا كالتالي. حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - رودري - ميندي خط الوسط: فيل فودين - دي بروين - جوندوجان Advertisements خط الهجوم: ستيرلنج - أجويرو - رياض محرز فيما جاءت تشكيلة جاسبريني كالتالي: حراسة المرمى: جوليني خط الدفاع: تولوي - دايميستي - ماسيليو خط الوسط: كاستاني - دي رون - فريولير - جوسينس خط الهجوم: مالينوفيسكي - جوميز - إيليستش.

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