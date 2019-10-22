شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو الروسي والان مع التفاصيل

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره لوكومتيف موسكو الروسي في ثالث مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بملعب "أليانز" بمدينة تورينو. وأعلن كلاً من ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي ويوري سيمين المدير الفني للوكوموتيف عن تشكيلة فريقيهما التي جاءت كالتالي. يوفنتوس 4-4-2 حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - أليكس ساندرو خط الوسط: ماتويدي - بيانيتش - خضيرة - بينتانكور Advertisements خط الهجوم: ديبالا - كريستيانو رونالدو لوكوموتيف موسكو 4-5-1 حراسة المرمى: ماريناتو خط الدفاع: إجناتييف - كورلوكا - هوفيديس - إيدوو خط الوسط: جواو ماريو - بارينوف - سيركويرا - كريتشوفياك - ميرانتشوك. خط الهجوم: إيدير.

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