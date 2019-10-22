شكرا لقرائتكم خبر عن "بايرن ميونخ " يفجر مفاجأة عن مستقبل "كوتينهو" مع الفريق والان مع التفاصيل

صرح "هاينز رومينيجه" الرئيس التفيذي لنادي بايرن ميونخ الالماني ، عن اللاعب البرازيلي "فيليب كوتينهو" المنضم حديثا للنادي البافاري في الانتقالات الصيفية الماضية علي سبيل الاعارة من برشلونة الاسباني .

وتحدث "رومينيجه" عن اداء اللاعب البرازيلي حيث اشاد بأداءه وقال ان كوتينهو تأقلم سريعا مع النادي لانه من طينة اللاعبين الكبار ، وقدم كوتينهو مع النادي البافاري اداء جيد حيث سجل هدفين وصنع اربعة في ٩ مباريات .

واجاب "رومينيجه" عن مستقبل اللاعب ؟ قائلا؛ كل شئ سنتخذه في الوقت المناسب اما في هذا الوقت سنري ما قد يقدمه لنا "كوتينهو"

وتحدث "كوتينهو" مع وسائل الاعلام سابقا حيث اعرب عن ساعدته مع الفريق الالماني ويبدو ان اللاعب سيفضل الاستمرار مع بايرن ميونخ علي الرجوع الي برشلونة مرة اخري .