التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن

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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن الألماني بمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب "واندا متروبوليتانو". سيطرة نسبية لأتليتكو مدريد وشهد الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن سيطرة أصحاب الأرض على منطقة وسط الملعب وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة ولكنها لم تسفر عن أية أهداف لينتظر الحسم في شوط اللقاء الثاني. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن وشهد تشكيل المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني مشاركة الأسباني كوستا في هجوم الأتليتي وجاء التشكيل كالتالي : Advertisements حراسة المرمى: يان أوبلاك خط الدفاع: أرياس - فيليبى - خيمينيز - لودى خط الوسط: كوكى - بارتى - ساؤول - هيريرا خط الهجوم: كوريا - دييجو كوستا ترتيب أتليتكو مدريد في المجموعة الرابعة ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر، فيما يحتل الفريق الألمانى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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