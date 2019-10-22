شكرا لقرائتكم خبر عن السد ينهي الشوط الاول بالتقدم علي السد بثلاثة اهداف لهدفين والان مع التفاصيل

انتهي الشوط الاول من مباراة الهلال السعودي والسد القطري في اطار منافسات نصف نهائي دوري ابطال اسيا ، بتقدم الفريق القطري بثلاثة اهداف مقابل هدفين في شوط اول مثير وممتع .

وتقدم الهلال بالهدف الاول عن طريق لاعبه السعودي سالم الدوسري في الدقيقة ١٣ من الشوط الاول ، وعادل السد النتيجة في الدقيقة ١٧ من ضربة جزاء ، وتقدم السد في النتيجة في الدقيقة ١٩ عن طريق اللاعب "تاي هاي نام"

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وجاء "حسن الهيدرس" ليمضي علي الهدف الثالث للسد في الدقيقة ٢٠

ثم سجل المهاجم جوميز الهدف الثاني للهلال لينتهي الشوط الاول ٣/٢ للسد في الشوط الاول

يفصل الهلال ٤٥ دقيقة ليكون في نهائي بطولة دوري ابطال اسيا ، ومن المرجح ايضا ان يقلب السد النتيجة لصالحه بريمونتادا ليست بالبعيدة ، فإجمالي نتيجة المباراة ٦/٤ للهلال.