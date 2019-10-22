شكرا لقرائتكم خبر عن السد ينهي الشوط الاول بالتقدم علي السد بثلاثة اهداف لهدفين والان مع التفاصيل
انتهي الشوط الاول من مباراة الهلال السعودي والسد القطري في اطار منافسات نصف نهائي دوري ابطال اسيا ، بتقدم الفريق القطري بثلاثة اهداف مقابل هدفين في شوط اول مثير وممتع .
وتقدم الهلال بالهدف الاول عن طريق لاعبه السعودي سالم الدوسري في الدقيقة ١٣ من الشوط الاول ، وعادل السد النتيجة في الدقيقة ١٧ من ضربة جزاء ، وتقدم السد في النتيجة في الدقيقة ١٩ عن طريق اللاعب "تاي هاي نام"
وجاء "حسن الهيدرس" ليمضي علي الهدف الثالث للسد في الدقيقة ٢٠
ثم سجل المهاجم جوميز الهدف الثاني للهلال لينتهي الشوط الاول ٣/٢ للسد في الشوط الاول
يفصل الهلال ٤٥ دقيقة ليكون في نهائي بطولة دوري ابطال اسيا ، ومن المرجح ايضا ان يقلب السد النتيجة لصالحه بريمونتادا ليست بالبعيدة ، فإجمالي نتيجة المباراة ٦/٤ للهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر السد ينهي الشوط الاول بالتقدم علي السد بثلاثة اهداف لهدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.