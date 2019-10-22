انت الان تتابع صلاح يتوجه مع ليفربول إلى #بلجيكا لمواجهة جينك في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم المصري محمد صلاح

يعود المصري محمد صلاح إلى فريق ليفربول الإنجليزي في مباراته المقبلة أمام جينك البلجيكي المقررة غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يغيب الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن صلاح حصل على مكانه في قائمة الـ19 لاعب التي سافرت من مطار جون لينون مساء اليوم الثلاثاء متوجهة إلى بلجيكا، وذلك بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 1/1.

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ومع ذلك، لم يسافر ترين ألكسندر أرنولد مع الفريق بسبب المرض، كما غاب أيضا ماتيب، بسبب إصابة في الركبة.

وضمت قائمة الفريق التي توجهت لبلجيكا أليسون باكير وفابينيو وفيرجيل فان دايك وجيورجينيو فاينالدون وديان لوفرين وجيمس ميلنر وابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني وصلاح وجوزيف جوميز وادريان وجوردان هيندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وآدم لالانا وريان بريوستر وأندرو روبرتسون وديفوك أوريجي وكايمهين كيليهر.