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هل يشتري محمد بن سلمان نادي مانشستر يونايتد؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل شراء مانشستر يونايتد، وفقا لما أوردته العديد من وسائل الإعلام. الأنباء انتشرت بشدة لدرجة دفعت نائب الرئيس التنفيذي لـ"الشياطين الحمر"، للرد عليها.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية وعالمية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعتزم شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يستعد بن سلمان هذه المرة لتقديم عرض بقيمة 3.5 مليار يورو.

وأوضحت صحيفة"بيلد" الألمانية نقلا عن عدد من وسائل الإعلام البريطانية، أن كيفين غليزر، أحد مُلاك مانشستر يونايتد يريد بيع حصته في النادي، والتي تبلغ 13 في المائة. يشار إلى أن محمد بن سلمان تقدم في وقت سابق بعرضين لشراء فريق مانشستر يونايتد، بيد أن إدارة النادي الإنجليزي رفضت، حسب نفس المصدر.

وكانت العائلة المالكة للنادي قد اشترته قبل عدة سنوات بمبلغ 790 مليون جنيه استرليني. وفي حال قررت العائلة بيعها لفريق "الشياطين الحمر"، فإنها ستجني مبالغ ضخمة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي نفس السياق، أفادت مجلة "فوكس" الألمانية أن مانشستر يونايتد في أزمة مالية ورياضية، منذ اعتزال المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون سنة 2013، حيث فقد الفريق الإنجليزي العريق الكثير من توهجه على الصعيد الرياضي.

أما على الصعيد المالي، فقد أضاف نفس المصدر أن ديون مانشستر يونايتد تصل إلى حوالي 237 مليون يورو، فيما دعت جماهير الفريق في أكثر من مرة إلى رحيل العائلة المالكة عن الفريق.

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رغبة في المنافسة!

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محمد بن سلمان، يهدف من واء شراء فريق مانشستر يونايتد إلى المنافسة مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك فريق مانشستر سيتي، والذي استطاع تحويل "الأزرق السماوي" إلى واحد من أقوى الفرق في السنوات الأخيرة.

ففي السنوات الأخيرة، فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أكثر من مرة آخرها الموسم الماضي. كما استطاع "الأزرق السماوي" الظفر بألقاب محلية أخرى، فضلاً عن رغبة الفريق في الفوز بمسابقة دوري أبطال قريباً.

وتختلف توجهات محمد بن سلمان عن منصور بن زايد آل نهيان، فالأول يركز أكثر على السياسية. أما الثاني، فيهتم أكثر بعالم المال والأعمال، فضلاً عن الإعلام، حسب صحيفة "ذا صن".

مانشستر يونايتد يرد

من جهة أخرى، رد إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد عن أنباء بيع "الشياطين الحمر". وقال وودوار في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية إن عائلة غليزر المالكة للنادي، لا ترغب في بيع مانشستر يونايتد، مضيفاً أن العائلة لم تتلق أي عرض.