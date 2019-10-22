انت الان تتابع فيفا يقرر تخصيص 500 مليون دولار لتطوير الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخصيص 500 مليون دولار (449 مليون يورو) لتطوير كرة القدم النسائية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ولكن هذه الخطوة ينبغي أن تحظى أولا بموافقة اجتماع الفيفا في شنغهاي يوم الخميس المقبل.

ويبلغ الاحتياطي المالي للفيفا مليارين و700 مليون دولار وسيتم تخصيص حوالي 500 مليون دولار من أصل هذا المبلغ لدعم الكرة النسائية.

ويرغب جياني إنفانتينو رئيس فيفا في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات من 24 منتخبا إلى 32 في النسخة المقبلة المقرر إقامتها في 2023 بالإضافة لزيادة الجائزة المالية.

وبعد أن وصف إنفانتينو النسخة الماضية لمونديال السيدات التي جرت في فرنسا "أفضل بطولة كأس عالم للسيدات في التاريخ"، كشف رئيس فيفا عن خططه التي تتضمن زيادة الإنفاق وإقامة بطولات جديدة.

ويمكن للمنتخبات الوطنية ان تلعب في دوري عالمي، يتضمن صعود وهبوط، مشابه لمسابقة دوري أمم أوروبا للرجال.

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ويمكن أن تبدأ بطولة كأس العالم للأندية للسيدات التي تم إنشاؤها مؤخرا في 2020.

وقال إنفانتينو:"بإمكاننا فقط أن نطور كرة القدم الوطنية إذا طورنا كرة القدم في الأندية أيضا. يمكن أن تقام بطولة كل عام لكشف الأندية في جميع أنحاء العالم. وسيكون بإمكان الأندية أن تستثمر أكثر في كرة القدم النسائية لتزدهر على مستوى العالم".

وقال إنفانتينو انه تم مضاعفة الجائزة المالية لبطولة كأس العالم للسيدات هذا العام مقارنة بعام 2015، وينبغي فعل هذا في نسخة .2023

ومع ذلك، تظل السيدات يلعبن بمقابل مادي أقل بكثير من نظرائهم الرجال. وفي العام الحالي تم تخصيص 30 مليون دولار لمونديال السيدات في فرنسا بينما تم تخصيص 400 مليون دولار لبطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال في .2018

ولم يتم تحديد البلد المستضيف لمونديال 2023 ولكن ربما يتم إعادة عملية تقديم الطلبات إذا وافق الاتحاد الدولي على آمال إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات.