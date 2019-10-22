الامارات | ابراهيم مراد ينظم لنادي العروبة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي العروبه مع لاعب اتحاد كلباء والظفره السابق ابراهيم مراد وذلك في صفقة انتقال حر لموسم واحد لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى. ويلعب مراد في مركز المهاجم الصريح ويتمتع بحس تهديفي مميز خصوصا مع نادي اتحاد كلباء حيث ساهم بصعوده للعب في دوري الخليج العربي في مناسبتين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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